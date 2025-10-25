Incidente a Cologno 19enne lotta tra la vita e la morte

Bergamonews.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cologno al Serio. Lotta tra la vita e la morte G.T., il 19enne che poco dopo mezzogiorno di venerdì 24 ottobre si è schiantato con la sua moto, una Yamaha, contro una Renault Twingo condotta da P.S., 32 anni, anch’essa residente a Cologno. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, appena uscito di casa, stava viaggiando in direzione Urgnano quando, per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro l’auto che stava svoltando a sinistra verso il centro del paese, all’altezza dell’incrocio tra la Strada Provinciale 591 e via De Gasperi. L’impatto è stato violentissimo: il giovane ha riportato diverse fratture e un trauma cranico oltre a una ferita sul collo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

