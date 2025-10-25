Incidente a catena in tangenziale a Milano | coda chilometrica

Milanotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente a catena sulla Tangenziale Est A51 di Milano. Lo schianto, nel quale sono rimasti coinvolti più veicoli, è avvenuto attorno alle 13.30, nel tratto tra le uscite 7 Rubattino e l'uscita 88a Segrate Lambrate, in direzione Nord. Incidente in tangenziale Sul posto sono intervenuti gli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

