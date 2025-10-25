Inchiesta Clean 1 tredici rinvii a giudizio | a processo politici imprenditori e carabinieri
Pavia, 25 ottobre 2025 – Tredici rinviati a giudizio a conclusione dell’udienza preliminare per l’inchiesta Clean 1. Si tratta del sindaco di San Genesio Enrico Tessera, dell’ex presidente di Asm Manuel Elleboro e dell’ex dg di Asm Giuseppe Chirico, l’ex consigliera Asm Elisabetta Fedegari, il titolare di una società Rocco Reitano, l’impiegata Elisa Bacaloni, l’ingegnere Gianluca di Bartolo, la funzionaria comunale di San Genesio Nausica Donato, i costruttori Giuseppe Maiorino e Biagio Maiorino, Marco Musella di una società di progettazione e gli ex carabinieri Antonio Scoppetta e Maurizio Pappalardo, coinvolti anche nell’inchiesta costola Clean 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
