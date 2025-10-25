Incendio nel centro commerciale

Questa notte, poco dopo le 2:30, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Calenzano, presso il centro commerciale Il Parco, a causa di un incendio scoppiato all'interno di una lavanderia situata nell’edificio di Via di Prato.A seguito dell'incendio, è immediatamente entrato in funzione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Altre letture consigliate

Incendio in un appartamento in centro a Riccione, perde la vita una 67enne - X Vai su X

Un incendio dalle tragiche conseguenze a Riccione. Un corpo senza vita è stato ritrovato in un appartamento di un palazzo in centro - facebook.com Vai su Facebook

Incendio nel centro commerciale, notte di paura a Calenzano - I locali resteranno temporaneamente non accessibili per consentire le operazioni di sicurezza ... Lo riporta msn.com

Calenzano, incendio nel centro commerciale: fiamme in una lavanderia - L'incendio si è verificato nella notte e ha coinvolto una lavanderia che si trova all'interno dell'edificio commerciale. Segnala 055firenze.it

Vigili del fuoco: incendio nella lavanderia de Il Parco - Incendio nella notte in via di Prato presso il centro commerciale Il Parco. Scrive piananotizie.it