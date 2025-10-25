incendio nel centro commerciale notte di paura a calenzano

Firenze, 25 ottobre 2025 – Paura nella notte al centro commerciale Il Parco a Calenzano dove è scoppiato un incendio. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano e di Fi-Ovest e dalla sede centrale, intervenuti alle 2.35 per estinguere il rogo che ha interessato una lavanderia all'interno dell'edificio. In funzione anche l'impianto antincendio. Una volta all’interno dei locali i vigili del fuoco, in forze con due squadre e due autobotti e un carro aria, hanno spento l'incendio ed effettuato lo smassamento e la bonifica del materiale presente. Al termine delle operazioni di spegnimento, l'edificio rimane provvisoriamente non fruibile per i danni generati dai fumi della combustione che hanno invaso tutti i locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

