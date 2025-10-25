Incendio in un’azienda a Villastellone fumo visibile da distante

Torinotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di sabato 25 ottobre un incendio è divampato a Villastellone nell’area della società Azzurra, che si occupa di trattamento rifiuti. Non risultano persone rimaste ferite. Per le operazioni di spegnimento delle fiamme sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco arrivate da. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

