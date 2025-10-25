Incendio in un locale del lungomonte | In cenere i risparmi e il lavoro di una vita

Pisatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da una scintilla la distruzione completa dei risparmi e del lavoro di una vita intera. Lorenzo Cini nella serata di mercoledì 22 ottobre ha visto andare letteralmente in cenere i sacrifici compiuti, insieme a tutta la sua famiglia, nel corso della pandemia di Coronavirus, quando decise di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

California, un incendio distrugge Chinese Camp: in cenere la città fantasma della corsa all’oro - Un vasto incendio ha distrutto gran parte di Chinese Camp, un insediamento storico della corsa all’oro situato nella contea di Tuolumne, circa 160 chilometri a est di San Francisco, in California. Secondo quotidiano.net

Incendio nel Rifugio Enpa a San Genesio, in cenere 4 tonnellate di cibo: coda di donatori - Arrivano con sacchi di cibo per cani di piccola taglia, scatolette e tutto ciò che può servire a cani e gatti. Segnala ilgiorno.it

Incendio devastante. Aziende e capannoni ridotti in cenere: "L’origine è dolosa" - Lamiere accartocciate, materiali ridotti a cenere, il fumo dove fino a poco prima c’erano fiamme impazzite, difficilissime da ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Locale Lungomonte Cenere