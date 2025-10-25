Incendio in un capannone industriale a Serramazzoni vicino Modena colonna di fumo nero visibile a distanza

Incendio a Serramazzoni, in provincia di Modena: capannone in fiamme lungo la SP21. Intervento massiccio dei Vigili del Fuoco, nessun ferito. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Incendio in un capannone industriale a Serramazzoni vicino Modena, colonna di fumo nero visibile a distanza

