Incendio in un capannone industriale a Serramazzoni vicino Modena colonna di fumo nero visibile a distanza

Notizie.virgilio.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incendio a Serramazzoni, in provincia di Modena: capannone in fiamme lungo la SP21. Intervento massiccio dei Vigili del Fuoco, nessun ferito. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

incendio in un capannone industriale a serramazzoni vicino modena colonna di fumo nero visibile a distanza

© Notizie.virgilio.it - Incendio in un capannone industriale a Serramazzoni vicino Modena, colonna di fumo nero visibile a distanza

Contenuti che potrebbero interessarti

incendio capannone industriale serramazzoniVasto incendio in un capannone industriale nel Modenese - Diverse squadre e mezzi dei vigili del fuoco sono impegnate nel Modenese per un vasto incendio che sta interessando dalle 19 circa un capannone industriale a Serramazzoni. Si legge su ansa.it

incendio capannone industriale serramazzoniUn incendio si è sviluppato in un capannone industriale a Monza, causando panico e interventi dei vigili del fuoco. - L'incendio si è sviluppato in un capannone industriale a Monza, causando panico e interventi dei vigili del fuoco. Segnala monza-news.it

Salento, incendio nel capannone: brucia ancora la zona industriale di Trepuzzi. Distrutto materiale Deghi - Incendio nel capannone e danni ingentissimi causati dalle fiamme per cause che sono ancora in corso di accertamento. Lo riporta quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Capannone Industriale Serramazzoni