Incendio in un capannone abbandonato | una persona in ospedale

Monzatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio è scoppiato all’interno di un capannone in disuso. Il fatto è successo a Desio in via Milite Ignoto, intorno alle 22.40 di giovedì 23 ottobre.Secondo le informazioni a prendere fuoco sono stati rifiuti di vario genere abbandonati all’interno della struttura.Immediato l’intervento dei. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

