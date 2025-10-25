Incendio in un capannone abbandonato | una persona in ospedale
Un incendio è scoppiato all’interno di un capannone in disuso. Il fatto è successo a Desio in via Milite Ignoto, intorno alle 22.40 di giovedì 23 ottobre.Secondo le informazioni a prendere fuoco sono stati rifiuti di vario genere abbandonati all’interno della struttura.Immediato l’intervento dei. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
