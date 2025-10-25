Incendio in abitazione | nessun ferito ma danni ingenti

Tempo di lettura: < 1 minuto Incendio in abitazione questa mattina in valle Telesina, a Castelvenere. Nessun ferito ma danni ingenti alla struttura. Il rogo, probabilmente di natura accidentale, è partito dalla cucina e ha danneggiato arredi e suppellettili. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme e di Benevento. Presenti per effettuare i rilievi i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

