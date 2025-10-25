Incendio in abitazione | nessun ferito ma danni ingenti
Tempo di lettura: < 1 minuto Incendio in abitazione questa mattina in valle Telesina, a Castelvenere. Nessun ferito ma danni ingenti alla struttura. Il rogo, probabilmente di natura accidentale, è partito dalla cucina e ha danneggiato arredi e suppellettili. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme e di Benevento. Presenti per effettuare i rilievi i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
INCENDIO A RICCIONE Lo ha deciso il sostituto procuratore Daniele Paci, richiedendo un'accurata ricostruzione di quanto accaduto all'interno dell'abitazione della 67enne di origini milanesi. Il pubblico ministero ha disposto anche l'autopsia sul corpo. - facebook.com Vai su Facebook
Appicca un incendio in casa dopo una lite con la moglie: arrestato un 37enne nel Casertano. L'abitazione è distrutta - X Vai su X
Incendio in un’abitazione di Castelvenere, nessun ferito - Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e due squadre dei Vigili del Fuoco di Benevento, una dal comando pro ... Riporta ntr24.tv
San Benedetto, incendio in un appartamento di via Umbria: ingenti danni ma nessun ferito - È stato il fumo denso a richiamare l’attenzione dei residenti di via Umbria, a San Benedetto del Tronto, che hanno subito dato l’allarme ai soccorsi. Si legge su lanuovariviera.it
Avella, principio d’incendio in un’abitazione per un corto circuito: nessun ferito - AVELLA – Nella mattina odierna, i Carabinieri della Compagnia di Baiano e i Vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti in via Togliatti, a seguito di un principio di incendio all’interno di un’abit ... Come scrive irpinianews.it