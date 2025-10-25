Incendio a Casal Palocco in fiamme un locale della movida Indaga la polizia

Romatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incendio all'alba di oggi, sabato 25 ottobre, a Casal Palocco. In fiamme il locale Fred 246 tra viale Gorgia di Leontini e via Democrito. Intorno alle 3 del mattino un rogo ha avvolto il discoclub della movida. Sul posto i vigili del fuoco, i medici del 118 e la polizia di Stato. A bruciare gli. 🔗 Leggi su Romatoday.it

