Incendio a Casal Palocco in fiamme un locale della movida Indaga la polizia

Incendio all'alba di oggi, sabato 25 ottobre, a Casal Palocco. In fiamme il locale Fred 246 tra viale Gorgia di Leontini e via Democrito. Intorno alle 3 del mattino un rogo ha avvolto il discoclub della movida. Sul posto i vigili del fuoco, i medici del 118 e la polizia di Stato. A bruciare gli. 🔗 Leggi su Romatoday.it

