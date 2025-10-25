Incastrato dal Dna a quattro anni dal tentato furto in Oltrepò Pavese
Santa Maria della Versa (Pavia) - Dopo quasi 4 anni, la corrispondenza del Dna ha portato all'identificazione di uno dei due responsabili di un tentato furto. Le analisi effettuate all'epoca dal Ris di Parma hanno infatti ottenuto un riscontro, ora che quello stesso profilo genetico è stato inserito nella banca dati internazionale per altri fatti commessi in Francia. Scomparsa Daniela Ruggi, sopralluogo dei RIS di Parma nella casa della ragazza. Così i carabinieri della Compagnia di Stradella hanno fanno scattare nei confronti del sospettato, 51enne senza fissa dimora, il deferimento in stato di libertà per i reati, in concorso, di ricettazione e riciclaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
