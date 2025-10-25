Inaugurato a Palazzo Farnese il Piccolo Museo di Storia Naturale
È stato inaugurato il Piccolo Museo di Storia Naturale, nella sua nuova, temporanea collocazione presso lo Spazio Mostre, presentata del direttore dei Musei Civici Antonio Iommelli con la naturalista Giulia Mazzocchi, sul tema "Creature meravigliose: gli animali nelle corti del '600 e le prime. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Apre le porte a Palazzo Farnese il Piccolo Museo di Storia Naturale fotogallery - Sarà visitabile da sabato 25 ottobre, presso lo Spazio Mostre di Palazzo Farnese a Piacenza negli orari di apertura del museo, il "Piccolo Museo di Storia ... Lo riporta piacenzasera.it