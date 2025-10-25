Inaugurata a Roma la mostra sugli esuli dalmati istriani e fiumani

Triesteprima.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata inaugurata ieri, alla presenza del ministro della Cultura Alessandro Giuli, la mostra degli esuli fiumani, dalmati e Istriani (Medif). Ottant’anni dopo la fine della seconda guerra mondiale la storia degli esuli fiumani, dalmati e istriani ha trovato spazio dentro il Vittoriano, oggi. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

