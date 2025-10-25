Inaugurata a Lucca la mostra omaggio al maestro del manga Testuo Hara

LUCCA – L’edizione 2025 di Lucca Comics & Games celebra uno dei più grandi,aestri del manga contemporaneo, capace con la sua opera di segnare l’immaginario di intere generazioni: è stata inaugurata oggi la mostra Tetsuo Hara: Come un fulmine dal cielo, ospitata in uno di luoghi più suggestivi della città di Lucca, la Chiesa dei Servi. Fino al 2 novembre sarà possibile visitare la prima mostra al mondo interamente dedicata all’intera carriera di Tetsuo Hara. A tagliare il nastro il vicesindaco di Lucca Fabio Barsanti, la viceprefetto Stefania Trimarchi, l’amministratore Unico di Lucca Crea Nicola Lucchesi, il direttore di Lucca Comics & Games Emanuele Vietina, i curatori Alessandro Apreda e Guido Martini, con Enrico Croce di COAMIX Inc. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

