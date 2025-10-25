In Vino Veritas | il territorio castiglionese tra storia tradizione e innovazione vitivinicola

Arezzo, 25 ottobre 2025 – Questa mattina, presso l’aula magna della Misericordia al Chiostro di San Francesco, si è svolto l’incontro, promosso dall’Istituzione Culturale ed Educativa Castiglionese (ICEC), dal titolo “In Vino Veritas. Vitigni, vino e territorio tra tradizione e innovazione”. La conferenza, moderata dal professor Pierluigi Rossi, ha visto susseguirsi gli interventi del professor Paolo Giulierini, di Guido Fatucchi e della dottoressa Giulietta Tavanti, che hanno affrontato il tema del vino come elemento identitario e culturale, tra passato, presente e futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “In Vino Veritas”: il territorio castiglionese tra storia, tradizione e innovazione vitivinicola

