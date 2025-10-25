In Puglia i grillini puntano sul palestinese barese
Dopo la “palestinese napoletana”, ecco il palestinese barese. È Bassem Jarban, “detto Bassem ”, come scrive nel manifesto elettorale. Anche lui con kefiah al collo. Candidato alle regionali pugliesi nella lista Movimento 5 Stelle. Ma possibile che tutti i problemi che ha la Puglia dopo 10 anni di disastro Emiliano, possa risolverli un palestinese con la kefiah al collo? O si candida in Puglia con Decaro perla Palestina libera? Del resto l’ex sindaco è stato in prima fila a cantare e applaudire al coro “Palestina libera dal fiume fino al mare”. Ormai inserire in lista un candidato palestinese è diventato un must della sinistra, come prima inserivano l’operaio per far credere di essere dentro le fabbriche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Puglia, Di Bari lascia il M5s: si candiderà con Avs. I grillini l'avevano esclusa per schierare Patruno - X Vai su X
ELEZIONI REGIONALI PUGLIA 2025 – Circoscrizione FOGGIA Domenica 12 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 22.00, si terrà la consultazione online per la votazione della lista dei candidati del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni regionali del 23 e 24 n - facebook.com Vai su Facebook
Autorizzato il ricovero in Puglia di un paziente palestinese - La lettera, con data 30 settembre, è firmata dal direttore del Dipartimento salute della Regione, Vito Montanaro, in risposta all'istanza ... Come scrive rainews.it