Dopo la “palestinese napoletana”, ecco il palestinese barese. È Bassem Jarban, “detto Bassem ”, come scrive nel manifesto elettorale. Anche lui con kefiah al collo. Candidato alle regionali pugliesi nella lista Movimento 5 Stelle. Ma possibile che tutti i problemi che ha la Puglia dopo 10 anni di disastro Emiliano, possa risolverli un palestinese con la kefiah al collo? O si candida in Puglia con Decaro perla Palestina libera? Del resto l’ex sindaco è stato in prima fila a cantare e applaudire al coro “Palestina libera dal fiume fino al mare”. Ormai inserire in lista un candidato palestinese è diventato un must della sinistra, come prima inserivano l’operaio per far credere di essere dentro le fabbriche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - In Puglia i grillini puntano sul “palestinese barese”