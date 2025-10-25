In possesso di immagini e video di pornografia minorile | a Torino arrestate cinque persone tra i 30 e 61 anni

Torinotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’operazione di contrasto alla pedopornografia online, eseguita dal centro operativo per la sicurezza cibernetica di Torino, ha portato all’arresto di cinque persone in flagranza di reato e alla denuncia in stato di libertà di altre cinque, a carico delle quali è stato sequestrato materiale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

