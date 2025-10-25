In piazza per una pace vera | Continueremo a esserci

Lanazione.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si fermano i venerdì in piazza delle Donne in nero di Prato. Ieri un nuovo presidio in Piazza del Comune le ha viste protagoniste. Un silenzio assordante, il loro, che invoca la pace non solo in Palestina ma in tutti i luoghi del mondo. Oltre a questo, tra gli obiettivi della manifestazione, la richiesta di libertà e giustizia per tutti i palestinesi, il diritto all’autodeterminazione ed il riconoscimento dello Stato di Palestina. "Continuiamo con i nostri presidi nelle piazze – afferma Nora Toccafondi, referente di Donne in nero Prato – perché anche dopo la presunta pace sono continuati gli attacchi israeliani e le morti nel popolo palestinese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

in piazza per una pace vera continueremo a esserci

© Lanazione.it - In piazza per una pace vera: "Continueremo a esserci"

Altre letture consigliate

piazza pace vera continueremoIn piazza per una pace vera: "Continueremo a esserci" - Da maggio, ogni venerdì, continuano a chiedere lo stop al genocidio palestinese. Secondo msn.com

piazza pace vera continueremoLa Pace vera è con i Palestinesi: manifestazione domenica sera in Piazza Montegrappa - L'onda di solidarietà e l'appello per la giustizia non si fermano. Scrive varese7press.it

In piazza per la pace con la comunità ebraica - Una manifestazione per la pace in Israele, organizzata dalla comunità ebraica questa sera alle 19 in piazza San Carlo. Come scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Piazza Pace Vera Continueremo