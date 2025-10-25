Non si fermano i venerdì in piazza delle Donne in nero di Prato. Ieri un nuovo presidio in Piazza del Comune le ha viste protagoniste. Un silenzio assordante, il loro, che invoca la pace non solo in Palestina ma in tutti i luoghi del mondo. Oltre a questo, tra gli obiettivi della manifestazione, la richiesta di libertà e giustizia per tutti i palestinesi, il diritto all’autodeterminazione ed il riconoscimento dello Stato di Palestina. "Continuiamo con i nostri presidi nelle piazze – afferma Nora Toccafondi, referente di Donne in nero Prato – perché anche dopo la presunta pace sono continuati gli attacchi israeliani e le morti nel popolo palestinese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In piazza per una pace vera: "Continueremo a esserci"