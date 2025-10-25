Come era stato annunciato da locandine sui social (foto sotto), questa mattina a Torino in piazza Castello, a Torino, alcune centinaia di pro Pal hanno manifestato contro il ministro degli Esteri Antonio Tajani che si trovava poco distante al teatro Carignano per gli Stati Generali della Casa organizzati da Forza Italia. La polizia ha caricato . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - In piazza contro Tajani. Scontri tra pro Pal e polizia, due agenti feriti