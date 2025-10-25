In piazza Bellini con la pistola sullo scooter rubato | denunciati un 14enne e un 15enne

Due ragazzi sono stati bloccati e denunciati dalla Polizia tra via Santa Maria di Costantinopoli e piazza Bellini: erano su uno scooter rubato il 9 settembre, uno di loro aveva una pistola replica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tutto il piacere del riso nelle sue varietà ed infinite combinazioni di sapori al piatto, delle bontà esotiche e delle pietanze etniche fusion della cucina araba - mediorientale (come l'Hummus) e non solo da Etto a Napoli, a due passi da Piazza Bellini e dai D - facebook.com Vai su Facebook

Porta Capuana e piazza Bellini zone rosse. Ira Manfredi: “Stato e governo devono intervenire” - X Vai su X

In piazza Bellini con la pistola sullo scooter rubato: denunciati un 14enne e un 15enne - Due ragazzi sono stati bloccati e denunciati dalla Polizia tra via Santa Maria di Costantinopoli e piazza Bellini: erano su uno scooter rubato il 9 settembre ... Da fanpage.it

Napoli, due minorenni sorpresi con una pistola replica a bordo di uno scooter rubato - Nella tarda serata di ieri, la polizia di stato ha denunciato un 14enne napoletano per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere e ricettazione ed un 15enne napoletano ... msn.com scrive

Napoli, colpi di pistola nella notte a piazza Bellini: indaga la Polizia - Rinvenuti e sequestrati bossoli dagli agenti del commissariato Decumani dove si sono verificati i fatti in Piazza Bellini, a Napoli ... Segnala 2anews.it