Prato, cent’anni dopo. La città e la gente negli scatti di Martino Meucci: è la mostra che oggi alle 18 sarà inaugurata verrà inaugurata lungo la galleria espositiva della Lazzerini, con una selezione delle fotografie scattate tra la fine dell’Ottocento e gli anni ‘30 del Novecento da Martino Meucci, pratese, fotografo per diletto (nella foto l’allestimento della mostra). Gli scatti raccontano la vita cittadina ripresa nella quasi totalità dei casi all’interno delle mura: vi si trovano chiese, palazzi, negozi, piazze e vie del centro che riscopriamo diverse da come le conosciamo oggi, ma soprattutto scene di vita, la fiera, la vita pubblica, l’uscita domenicale dalla messa, il passeggio nel centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In Lazzerini Prato com’era cento anni fa