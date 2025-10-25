In Italia l'occupazione cresce ma i cassaintegrati aumentano e i salari reali restano fermi

In Italia l'occupazione cresce ma non per tutti. Inoltre, nell'ultimo anno i lavoratori in cassa integrazione sono aumentati, mentre gli stipendi sono rimasti fermi. A segnalarlo è l'Ufficio studi della Cgia (Associazione Artigiani e Piccole Imprese) di Mestre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

