In Irlanda del Nord c’è un lago che scompare misteriosamente | si svuota e si riempie in poche ore
In Irlanda del Nord, Il lago Loughareema, conosciuto anche come il Vanishing Lake (il lago che scompare), può essere pieno al mattino e svuotarsi qualche ora dopo: gli scienziati non hanno ancora compreso il segreto del suo funzionamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
