In gara per tentare il debutto nel mondo della lirica | a Busseto la finale del concorso Aliverta

Cambiare pelle, mantenendo l’obiettivo principale: offrire occasioni di ribalta a talenti della lirica che non trovano spazio nelle programmazioni operistiche italiane. Al Teatro Verdi di Busseto torna la finale del concorso internazionale Giancarlo Aliverta, arrivato alla quinta edizione con svariate novità e diverse misure di sostegno ai partecipanti, a partire da borse di studio e ruoli in produzioni che possano mettere in luce le potenzialità. L’appuntamento è per domenica 26 ottobre. L’organizzazione è dell’associazione milanese VoceAllOpera – che ha tra le ragioni sociali la diffusione della lirica in periferia e a bassi costi – e del suo presidente Gianmaria Aliverta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

