In Fvg nel primo semestre dell' anno cresce il ricorso alla cassa integrazione
Torna leggermente a crescere la Cassa integrazione in Friuli Venezia Giulia. Lo segnala l'Ufficio studi dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre (Cgia). Nel primo semestre di quest'anno, a confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso, il numero delle ore autorizzate è salito del. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
«Le esportazioni di prodotti agroalimentari italiani nel primo semestre del 2025 hanno fatto registrare un risultato positivo rispetto all’anno precedente, in particolare con un incremento del 5% sui mercati statunitensi» - facebook.com Vai su Facebook
Piquadro, nel primo semestre ricavi stabili a 88,4 milioni (+0,7%) https://ilsole24ore.com/art/piquadro-primo-semestre-ricavi-stabili-884-milioni-07percento-AHcUgxHD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=176118 - X Vai su X
Export Fvg, i dazi non intimoriscono: aumento di 650 milioni nel primo semestre, Pordenone registra la performance migliore del territorio - L'export del Friuli Venezia Giulia da agosto fa i conti con i dazi trumpiani e tra qualche mese tirerà le somme reali di tale stangata, ma per ora si può consolare con i numeri del primo semestre, un ... Da ilgazzettino.it
Effetto dazi: gli Usa non sono più il primo mercato export per il legno-arredo casa - Il messaggio che giunge dai dati trimestrali dell’export FVG per il Mobile è netto: il Friuli Venezia Giulia non può più contare sugli Stati Uniti come mercato trainante stabile. Si legge su rainews.it
Punti antimobbing in Fvg, 341 utenti nel primo semestre 2025 - Sono 341 le persone che nel primo semestre 2025 si sono rivolte ai punti di ascolto antimobbing del Friuli Venezia Giulia. Come scrive ansa.it