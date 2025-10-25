In Fvg nel primo semestre dell' anno cresce il ricorso alla cassa integrazione

Triesteprima.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna leggermente a crescere la Cassa integrazione in Friuli Venezia Giulia. Lo segnala l'Ufficio studi dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre (Cgia).  Nel primo semestre di quest'anno, a confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso, il numero delle ore autorizzate è salito del. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Export Fvg, i dazi non intimoriscono: aumento di 650 milioni nel primo semestre, Pordenone registra la performance migliore del territorio - L'export del Friuli Venezia Giulia da agosto fa i conti con i dazi trumpiani e tra qualche mese tirerà le somme reali di tale stangata, ma per ora si può consolare con i numeri del primo semestre, un ... Lo riporta ilgazzettino.it

Effetto dazi: gli Usa non sono più il primo mercato export per il legno-arredo casa - Il messaggio che giunge dai dati trimestrali dell’export FVG per il Mobile è netto: il Friuli Venezia Giulia non può più contare sugli Stati Uniti come mercato trainante stabile. Si legge su rainews.it

Punti antimobbing in Fvg, 341 utenti nel primo semestre 2025 - Sono 341 le persone che nel primo semestre 2025 si sono rivolte ai punti di ascolto antimobbing del Friuli Venezia Giulia. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Fvg Primo Semestre Anno