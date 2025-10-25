in futuro condivisione con gli hotel

Un palacongressi intelligente che comunica con hotel, pubblici esercizi e non solo. In futuro il sistema digitale a cui sta lavorando la New PalaRiccione, potrà essere integrato con gli spazi del Comune e con le strutture ricettive del territorio, come alberghi e punti d’interesse. Questo consentirà di condividere in modo coordinato informazioni e contenuti sugli eventi e sulle opportunità che Riccione offre. "Immaginiamo una città interconnessa - ci dice Eleonora Bergamaschi amministratore unico della società di gestione del palacongressi -, dove il digitale diventa una rete che unisce persone, eventi e luoghi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

