In fuga con guanti e cappello ad agosto Vicina si insospettisce e fotografa la targa dell' auto | ladro a processo

Anconatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Tutto avevano ipotizzato ma la vicina detective no. Così due ladri di appartamento sono stati rintracciati dalla polizia dopo aver fatto un furto in via Maestri del Lavoro e averne tentato un secondo in via Damiano Chiesa. Il primo, commesso il 9 agosto del 2021, aveva fruttato un. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

