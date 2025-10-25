In fuga con guanti e cappello ad agosto Vicina si insospettisce e fotografa la targa dell' auto | ladro a processo

ANCONA – Tutto avevano ipotizzato ma la vicina detective no. Così due ladri di appartamento sono stati rintracciati dalla polizia dopo aver fatto un furto in via Maestri del Lavoro e averne tentato un secondo in via Damiano Chiesa. Il primo, commesso il 9 agosto del 2021, aveva fruttato un. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Guanti e cappello, ma è pieno agosto: inquilina detective fa scoprire il ladro (che finisce a processo) ad Ancona - ANCONA Si è allarmata quando ha visto due uomini uscire dall’appartamento al piano di sotto, uno con i guanti, l’altro con un cappello in testa. corriereadriatico.it scrive

