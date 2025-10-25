In casa chili di hashish con l’immagine di Ronaldo due arresti
Prato, 25 ottobre 2025 – Tanto, tantissimo hashish in casa pronto da spacciare: per renderlo più “glamour” sopra i panetti c’era l’immagine di Ronaldo. Che poi, considerato il leggendario salutismo del grande calciatore, sembra davvero una scelta. opinabile. Ma amenità a parte, è in realtà molto seria l’operazione condotta dalla squadra mobile della Questura di Prato nell’ambito dell’indagine coordinata dalla Procura pratese, guidata da Luca Tescaroli. Al centro della vicenda c’è un 52enne albanese che si trovava in semilibertà come misura cautelare per l’accusa di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con obbligo di dormire in carcere dalle 22 alle 8, ma libero di uscire durante il giorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Tre chili di hascisc e cocaina in casa, fra i clienti molti giovanissimi: arrestato per spaccio un 21enne Si intensificano i controlli per contrastare l’uso di stupefacenti fra studenti: l’attività della guardia di finanza si è concentrata nel centro di Olbia - facebook.com Vai su Facebook
In casa 15 kg hashish, a Prato arrestato 52enne in semilibertà - In particolare, sono stati rinvenuti diciotto panetti all'interno di due scatole di scarpe riposte nel ripostiglio, quattro panetti di hashish con l'immagine del calciatore ... Scrive ansa.it
Blitz nel Cosentino: il cane antidroga scova oltre 2 chili di hashish in casa - La perquisizione dei carabinieri che aveva individuato la casa come potenziale stoccaggio di stupefacente: un 25enne di Schiavonea è stato arrestato ... Da quicosenza.it
Nascondeva oltre 2 chili di hashish in casa, arrestato 25enne - Rossano e delle unità cinofile antidroga, con il coordinamento della Procura di Castrovillari diretta da ... Segnala msn.com