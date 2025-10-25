In casa chili di hashish con l’immagine di Ronaldo due arresti

Prato, 25 ottobre 2025

Prato, 25 ottobre 2025 – Tanto, tantissimo hashish in casa pronto da spacciare: per renderlo più “glamour” sopra i panetti c’era l’immagine di Ronaldo. Che poi, considerato il leggendario salutismo del grande calciatore, sembra davvero una scelta. opinabile. Ma amenità a parte, è in realtà molto seria l’operazione condotta dalla squadra mobile della Questura di Prato nell’ambito dell’indagine coordinata dalla Procura pratese, guidata da Luca Tescaroli. Al centro della vicenda c’è un 52enne albanese che si trovava in  semilibertà  come misura cautelare per l’accusa di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con obbligo di dormire in carcere dalle 22 alle 8, ma libero di uscire durante il giorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

