In cammino per ammirare la magia del foliage e sostenere chi soffre di disturbi alimentari

Una passeggiata a stretto contatto con la natura, per stare in compagnia e per assistere alla danza cromatica con cui la natura si prepara ogni anno al ritiro e ad una successiva nuova rinascita. Si chiama ‘La magia del foliage: camminata nella natura a Ferrara’ ed è l'iniziativa che avrà luogo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

