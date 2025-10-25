In Altre Parole Lilli Gruber e Aldo Cazzullo tra gli ospiti di Gramellini
Questa sera, sabato 25 ottobre, alle 20.30 su La7, Massimo Gramellini torna con una nuova puntata di In Altre Parole, il talk show che intreccia attualità, cultura e società attraverso testimonianze, dialoghi e riflessioni capaci di offrire uno sguardo originale sul mondo di oggi. Anticipazioni e ospiti del 25 ottobre 2025. In apertura, Gramellini ospita lo scrittore Erri De Luca per discutere i temi più rilevanti della settimana e parlare del suo ultimo libro Prime persone. A seguire, interverranno il giornalista e scrittore Jacques Charmelot e la giornalista e conduttrice di Otto e Mezzo Lilli Gruber, i quali approfondiranno i retroscena e gli snodi cruciali dei conflitti che hanno segnato gli ultimi decenni, la guerra in Ucraina fino al genocidio di Gaza. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
