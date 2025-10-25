In Abruzzo 36 casi di abusi sessuali nel clero 10 nel Pescarese

Sono complessivamente 1.250 i presunti casi di abusi sessuali registrati in Italia dal 2000 al 2025 legati alla Chiesa. A dirlo è il “Report sui casi di violenza sessuale commessi in Italia dal clero e il suo indotto” curato dall’Osservatorio permanente della Rete L’Abuso, come si legge su. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

