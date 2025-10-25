In 250 da Lecco alla piazza di Roma contro la manovra

Leccotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 250 persone da Lecco a Roma per la manifestazione nazionale della Cgil "Democrazia al lavoro". Una mobilitazione che sabato 25 ottobre ha riempito le strade della capitale con decine di migliaia di lavoratori, pensionati, studenti e cittadini giunti da tutta Italia per contestare la legge. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

250 lecco piazza romaAnche la Cgil Lecco in piazza contro la legge di Bilancio: “Un Paese intero chiede ascolto” - “Il governo non può ignorare le migliaia di persone scese in piazza — non solo lavoratrici e ... Da lecconotizie.com

Roma, a Piazza Pia c’è il pienone. «Finalmente senza auto, così la città è dei pedoni» - «La vista di piazza San Pietro, da qui è uno spettacolo meraviglioso. ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: 250 Lecco Piazza Roma