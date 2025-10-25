In 250 da Lecco alla piazza di Roma contro la manovra
Oltre 250 persone da Lecco a Roma per la manifestazione nazionale della Cgil "Democrazia al lavoro". Una mobilitazione che sabato 25 ottobre ha riempito le strade della capitale con decine di migliaia di lavoratori, pensionati, studenti e cittadini giunti da tutta Italia per contestare la legge. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
