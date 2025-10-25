Imprese giovanili in picchiata Confcommercio | Incentivi fiscali stabili per invertire la tendenza

Cesenatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra il 2011 e il 2024 l’Italia ha perso 193mila imprese guidate da under 35, pari a un calo del 30,6%, a fronte di una riduzione complessiva del 4,2%. Anche nel territorio cesenate la tendenza è evidente e preoccupante, con una progressiva diminuzione delle imprese giovani che indebolisce la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

