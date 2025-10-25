Milano, 25 ott. (Adnkronos) - "La trasformazione delle esigenze del consumatore sta richiedendo una revisione fondamentale della qualità del prodotto ed è qui che entra in gioco la creatività. I prodotti devono sempre più rispondere alle esigenze specifiche di popolazioni, fasce di età in giro per il mondo e quindi la creatività sta iniziando a guidare anche i processi industriali". Lo ha detto Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, all'evento ‘Sensorium Worlds' al Pirelli Hangar Bicocca di Milano, con cui si conclude la collaborazione con il brand di design Seletti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Imprese, Frega (Philip Morris Italia): "La creatività guida i processi industriali"