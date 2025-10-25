Imprese Frega Philip Morris Italia | La creatività guida i processi industriali
Milano, 25 ott. (Adnkronos) - "La trasformazione delle esigenze del consumatore sta richiedendo una revisione fondamentale della qualità del prodotto ed è qui che entra in gioco la creatività. I prodotti devono sempre più rispondere alle esigenze specifiche di popolazioni, fasce di età in giro per il mondo e quindi la creatività sta iniziando a guidare anche i processi industriali". Lo ha detto Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, all'evento ‘Sensorium Worlds' al Pirelli Hangar Bicocca di Milano, con cui si conclude la collaborazione con il brand di design Seletti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondisci con queste news
#17ottobre #LiveIn Pasquale Frega, ad Philip Morris: "Essendo un'azienda responsabile abbiamo creato un ecosistema che mettesse in piedi collaborazioni tra accademia e piccole e medie imprese. Abbiamo creato un istituto per le competenze manifatturier - X Vai su X
Bravo Matteo! Il Green Deal è una follia ideologica che sta massacrando imprese e famiglie: non va ritoccato, va cancellato! - facebook.com Vai su Facebook
Philip Morris Italia, presentato il Rapporto Censis su engagement e produttività nel lavoro - Frega (Philip Morris Italia): “Il nostro impegno è costruire un ambiente di lavoro dove ciascuno possa sentirsi valorizzato” ... Secondo affaritaliani.it
Live In, l'intelligenza artificiale nella trasformazione del lavoro: il caso Philip Morris - Leggi su Sky TG24 l'articolo Live In, l'intelligenza artificiale nella trasformazione del lavoro: il caso Philip Morris ... Da tg24.sky.it
Imprese, ad Philip Morris Italia: "Non si perseguono obiettivi ambiziosi senza consapevolezza contesto" - “Gli ecosistemi ci insegnano che non si possono perseguire obiettivi ambiziosi senza una piena consapevolezza del contesto sociale ed economico in cui si opera”. Secondo adnkronos.com