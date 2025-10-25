Imprese artigiane in crescita a Genova e in Liguria | i nuovi dati
Prosegue la crescita dell'artigianato in Liguria. Lo confermano i dati Infocamere-Movimprese relativi al terzo trimestre 2025 ed elaborati dal centro studi di Confartigianato Liguria. In Liguria attive quasi 45mila imprese artigianeIl saldo complessivo è di +51 imprese, con una crescita netta. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
