Impresa Sunderland in casa del Chelsea | Talbi al 92' gela Maresca Vince il Newcastle

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Entrambe le gare decise nel recupero: i Black Cats passano a Stamford Bridge, mentre il solito Guimarães regala il successo alle Magpies. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

impresa sunderland in casa del chelsea talbi al 92 gela maresca vince il newcastle

© Gazzetta.it - Impresa Sunderland in casa del Chelsea: Talbi al 92' gela Maresca. Vince il Newcastle

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

impresa sunderland casa chelseaImpresa Sunderland in casa del Chelsea: Talbi al 92' gela Maresca. Vince il Newcastle - Entrambe le gare decise nel recupero: i Black Cats passano a Stamford Bridge, mentre il solito Guimarães regala il successo alle Magpies ... Scrive msn.com

impresa sunderland casa chelseaFavola Sunderland in Premier League: l’impresa sul campo del Chelsea vale il secondo posto - Il Sunderland supera in rimonta il Chelsea grazie ad un goal in pieno recupero e si prende momentaneamente il secondo posto nella classifica di Premier League ... Segnala msn.com

impresa sunderland casa chelseaPronostico Chelsea-Sunderland: le scommesse sulla 9° giornata di Premier League del 25-10-2025 - Analisi, guida tv, quote e scommesse sul campionato di calcio inglese, 9° giornata di Premier. Si legge su betitaliaweb.it

Cerca Video su questo argomento: Impresa Sunderland Casa Chelsea