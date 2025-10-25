Impresa Donna Umbria | Ida Calzini alla guida Proietti Barsanti confermata a livello nazionale
Confesercenti Umbria rafforza la sua struttura dedicata all’imprenditoria femminile con la nomina di Ida Calzini a responsabile regionale di Impresa Donna. La decisione punta a dare nuovo slancio alle politiche di sostegno e valorizzazione delle donne nel tessuto produttivo umbro.Professionista. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
