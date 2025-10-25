Impresa dell’Unieuro arrivata una vittoria da urlo | espugnata Brindisi

Colpaccio dellUnieuro. Dopo la quinta sconfitta di domenica scorsa, la squadra di coach Antimo Martino ha sbancato Brindisi col punteggio di 79 a 84. Una vittoria che ha visto ben cinque biancorossi in doppia cifra, con Harper il top di Forlì con 20 punti. Ancora una volta l’Unieuro ha sofferto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

