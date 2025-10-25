Importante traguardo anche per Fotostudio Pincelli
Non solo Pagliani. Taglia un traguardo importante anche Fotostudio Pincelli. Arturo ha cominciato la propria attività di fotografo proprio nel 2000, anche se già prima si occupava di fotografia, reportage, ed era anche fotografo ufficiale del Teatro Carani. Oggi, in negozio, vetrine sulla storica via Rocca, a due passi da Palazzo Ducale, c’è anche Carlo, fratello di Arturo. In occasione delle Fiere d’Ottobre le celebrazioni per il 25ennale, con il sindaco Matteo Mesini che ha consegnato ai fratelli Pincelli un riconoscimento da parte dell’Amministrazione comunale. Presente anche l’assessore Federico Ferrari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
PIANO RISCHIO MAREMOTO, CONSIGLIERE REGIONALE CASINO: “IMPORTANTE TRAGUARDO PER LA SICUREZZA DEI COMUNI COSTIERI MATERANI” - facebook.com Vai su Facebook
PS5 supera un altro importante traguardo di vendite - X Vai su X
Importante traguardo anche per Fotostudio Pincelli - Arturo ha cominciato la propria attività di fotografo proprio nel 2000, anche se già prima si occupava di fotografia, ... Come scrive ilrestodelcarlino.it