Non solo Pagliani. Taglia un traguardo importante anche Fotostudio Pincelli. Arturo ha cominciato la propria attività di fotografo proprio nel 2000, anche se già prima si occupava di fotografia, reportage, ed era anche fotografo ufficiale del Teatro Carani. Oggi, in negozio, vetrine sulla storica via Rocca, a due passi da Palazzo Ducale, c’è anche Carlo, fratello di Arturo. In occasione delle Fiere d’Ottobre le celebrazioni per il 25ennale, con il sindaco Matteo Mesini che ha consegnato ai fratelli Pincelli un riconoscimento da parte dell’Amministrazione comunale. Presente anche l’assessore Federico Ferrari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Importante traguardo anche per Fotostudio Pincelli