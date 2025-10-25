Impianto di cremazione | A Tavernelle non si può fare

"Il quartiere di Tavernelle non può ospitare un impianto di cremazione ". A dirlo è il riconfermato consigliere regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi che interviene su un tema molto sentito in città. A battersi contro quest’opera il comitato ‘ Aria Nostra ’ che, tra le altre cose, ha presentato un quesito referendario alla Commissione consiliare che adesso dovrà valutare se i requisiti sono validi o no. In caso affermativo entro il prossimo anno la città sarà chiamata a votare se lasciare le cose come stanno, ossia il via libera ai lavori dell’opera (l’inizio del cantiere bloccato a giugno), oppure procedere a una delocalizzazione del sito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

