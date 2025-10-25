Impegno e passione il Gambero Rosso premia la frittura della Barchina

Viareggio, 25 ottobre 2025 – Tra mare e cielo ormeggiata, ma sembra quasi sospesa sull’acqua, sul Molo c’è “La Barchina” Fish & Chips, una piccola imbarcazione bianca e blu che ha l’onore di essere citata dalla Guida del Gambero Rosso Viareggio per lo Street Food, la guida sulla quale si citano solo eccellenze, una sorta di Treccani della degustazione. Quella piccola imbarcazione secondo la Guida del Gambero Rosso propone un fritto di calamari e gamberi sublime, che soddisfa i palati più raffinati. E quella barchina rappresenta la storia di Alessandro Zani, per tutti Sandro, viareggino, 77 anni, sulla carta di identità, ma che è rimasto quel ragazzo creativo con tanti sogni nel cassetto, del figlio Andrea e di tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Impegno e passione, il Gambero Rosso premia la frittura della Barchina

Leggi anche questi approfondimenti

Prosegue con impegno e passione DigitAbili, il progetto di videomaking e formazione digitale per persone con fragilità. Complimenti ad allievi e insegnanti e grazie ancora una volta a Otto per Mille Valdese per il prezioso supporto! #ottopermillevaldese #digit - facebook.com Vai su Facebook

Impegno e passione, il Gambero Rosso premia la frittura della Barchina - sappiamo che non è semplice, ma mai dire mai” conclude Andrea Zani mentre Sandro Zani porge una vaschetta di frittura a un cliente: gentilezza, passione, professionalità e bontà del prodotto, sono gli ... Secondo lanazione.it

Gambero Rosso: dieci ristoranti premiati dalla Guida 2025 che vogliamo provare - Progetti giovani, interessanti, molto diversi tra loro ma tutti contemporanei: ecco i dieci indirizzi da segnarsi in agenda, presi tra quelli inseriti dal Gambero Rosso nella Guida ai Ristoranti 2025 ... Scrive vanityfair.it

I premi speciali del Gambero Rosso: Toscana, Umbria, La Spezia. Storie di passione e capacità - Dal docente che hascelto di diventare vignaiolo all'Isola del Giglio raggiungendo livelli strepitosi ai giovani produttori dell'anno della Cà du Ferrà di Bonassola (La Spezia) ... Segnala lanazione.it