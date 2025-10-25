Impatto auto-moto sul viale degli Atlantici | minorenne trasportato in ospedale
Un minorenne ferito è il bilancio di un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra viale degli Atlantici e via Ferrelli. Una Panda con alla guida una donna originaria di Caserta e un bambino per cause in corso d'accertamento si è scontrato con la moto guidata dal giovane. Ad avere la peggio il centauro trasportato in Ospedale, il giovane lamentava dolori alla gamba. Sul posto personale del 118 che ha trasportato il giovane e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi per il sinistro stradale
