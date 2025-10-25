Imola dal Comune 67mila euro per i centri sociali | ecco a chi vanno

Bolognatoday.it | 25 ott 2025

La Giunta comunale di Imola ha stanziato anche per quest’anno 67mila euro di contributi ai Centri sociali della città. Le singole erogazioni, fa sapere l’amministrazione, saranno tra 4.466 e 4.785 euro in base alle spese effettivamente sostenute e documentate."In questi cinque anni i Centri. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

