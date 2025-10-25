Immobile via Michelino la società proprietaria | | Non faremo dei B&B

"Quelle case non diventeranno dei bed and breakfast". Lo fa sapere il legale della società proprietaria dei due appartamenti di via Michelino, rispedendo al mittente le accuse che hanno fatto il giro dei social. Precisando, pure, che lo sfratto "è avvenuto alla fine di un processo avviato tempo fa in cui si sono cercate trattative, soluzioni diverse e meno cruente". Visto che "la proprietà aveva notificato la disdetta dei contratti di affitto alle famiglie nel dicembre del 2022 per le scadenze rispettivamente del novembre del 2023 e del settembre 2024 e i successivi pagamenti non risultano regolari". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

