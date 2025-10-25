Illusione la trappola del sogno | Francesca Archibugi racconta l’inganno del successo

L’illusione di diventare famosa, ricca, amata. Nulla di nuovo per il cinema, basti pensare a Bellissima (1951) di Luchino Visconti. In quel caso, però, il desiderio era materno tradotto nella figlioletta. Nell’era social le teenager non necessitano più dei genitori, semmai di qualcuno che le introduca negli ambienti “giusti”, a qualunque costo. Il dramma da umanissimo è diventato anche piaga sociale, politica. Specie quando le vittime sono adolescenti dei Paesi più poveri, provenienti da comunità affamate dal sogno del successo. È in questo contesto che Francesca Archibugi ha inquadrato il suo tredicesimo lungometraggio, perentoriamente intitolato Illusion e, presentato stasera in Grand Public alla 20ma Festa del Cinema di Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

