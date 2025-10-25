Il volontariato chiese spazio | Coprotagonisti nella gestione del welfare
Un percorso partecipato tra Regione e rappresentanze del terzo settore per una revisione della legislazione in materia di volontariato? “È una proposta che conferma aperture già espresse e sulla quale siamo pronti a collaborare, nell’ambito di un percorso che veda, con la regia della Regione e il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
