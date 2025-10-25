IL VIDEO | Scalatori bloccati sulla Montagna Spaccata i soccorsi con l’elicottero

25 ott 2025

E’ stato necessario far arrivare anche l’elicottero dei vigili del fuoco per soccorrere due rocciatori in difficoltà sulla Montagna Spaccata, a Gaeta. Momenti di paura sono stati vissuti nel pomeriggio di ieri, venerdì 24 ottobre, quando i due scalatori sono rimasti bloccati sulla parete rocciosa. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

